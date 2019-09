Leo Alves



27/09/2019 | 21:18

A consultoria Skytrax elegeu a Qatar Airways como a melhor companhia aérea do mundo. Ela foi ficou em primeiro na premiação World Airline Awards, que elege anualmente as 100 melhores empresas do planeta. Melhor brasileira, a Latam ficou em 49º lugar, seguida pela Azul, na 50º posição.

Em situação falimentar no Brasil, a Avianca aparece na 70ª posição, mas não há informação se a classificação se refere à subsidiária brasileira, à colombiana, ou se é referente ao grupo todo.

Melhores companhias aéreas do mundo