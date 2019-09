Com apenas Marinho como baixa para jogo, Santos inicia preparação para pegar CSA

27/09/2019 | 20:08



Menos de 15 horas após o empate por 1 a 1 com o Fluminense, no Maracanã, os jogadores do Santos já estavam no CT Rei Pelé, onde os titulares fizeram um treinamento regenerativo e os reservas trabalharam no gramado em um treino que foi totalmente fechado para a imprensa. A atividade visou o jogo de domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o CSA, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Jorge Sampaoli terá apenas um treinamento no campo com todos os jogadores à disposição em campo, neste sábado à tarde, quando deverá definir a escalação da equipe para o confronto diante do time alagoano.

O argentino retorna ao banco de reservas após cumprir suspensão. Sem atletas no departamento médico, o comandante santista tem apenas o atacante Marinho como desfalque para domingo. O jogador foi expulso no final da partida contra o Fluminense e por isso não poderá atuar na Vila Belmiro.

E há várias possibilidades para Sampaoli formar sua equipe. Uma provável escalação da equipe é a seguinte: Everson; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge (Felipe Jonatan); Alison, Diego Pituca e Carlos Sánchez (Evandro); Soteldo, Eduardo Sasha e Derlis González (Uribe).

Sem festejar uma vitória desde 31 de agosto (1 a 0 sobre a Chapecoense, em Santa Catarina), a torcida santista demonstra desânimo. Na última parcial de vendas confirmada pelo clube, apenas 4,3 mil ingressos haviam sido comercializado para o jogo com o CSA. Ao contrário do que ocorreu quando a fase era boa. Frente ao Grêmio, apesar da derrota por 3 a 0, 10.898 torcedores estiveram presentes.

Com dois empates e duas derrotas nas quatro últimas partidas, o Santos não pode mais perder pontos em casa, caso ainda queira sonhar com a conquista do título brasileiro. Em terceiro lugar na classificação, a equipe soma 38 pontos, dez atrás do líder Flamengo, que neste sábado enfrenta o São Paulo, no Maracanã, na abertura da 22ª rodada do Brasileirão.