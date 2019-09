Do Dgabc.com.br



27/09/2019 | 18:28



A entrada de umidade no oceano provaca variação de nebulosidade com aparições do Sol entre nuvens ao longo deste sábado (28), em todo Grande ABC. Além disso, pode chuviscar nos períodos da madrugada e no fim do dia. As temperaturas continuam parecidas com as desta sexta-feira (27), com máxima prevista de 23°C e mínima de 12°C . Já a partir de domingo, a previsão é de diminuição das nuvens, aumento das temperaturas máximas e redução da umidade relativa do ar.