Gestantes de alto risco contam com grupo de orientação multiprofissional

27/09/2019 | 17:23



As gestantes que participam do Pré-Natal de Alto Risco em Diadema têm mais uma oportunidade de receber informação, trocar experiências e tirar dúvidas sobre a saúde de mãe e bebê: o grupo de orientação e nutrição para gestantes que ocorre mensalmente no Centro de Especialidades Quarteirão da Saúde, onde o acompanhamento das gestantes de alto risco é realizado.

Iniciativa, que teve início em setembro, promove encontros de aproximadamente duas horas. O pré-natal de alto risco é realizado por médico especialista, que encaminha a gestante para avaliações de especialidades médicas e multiprofissionais com o objetivo de evitar o agravamento de sua condição e diminuir o risco de mortalidade materna e infantil.

Em 2018, 918 grávidas de Diadema foram inseridas no programa, realizado no Quarteirão da Saúde. Neste ano, já foram765 gestantes. Dessas, 345 estão em acompanhamento atualmente.

A classificação do risco gestacional é realizada em todos os atendimentos na UBS, que pode encaminhar a gestante em qualquer fase da gestação. Os casos incluídos nessa categoria são diabetes gestacional, diabetes mellitus prévio, hipertensão arterial prévia, doença hipertensiva na gestação, placenta prévia, toxoplasmose na gestação, pré-eclampsia, hipotireoidismo, obesidade grave e abortamento recorrente ou habitual.

Nesses casos, durante a gestação, é garantida a realização de ultrassonografia obstétrica ou morfológica sempre com o objetivo de avaliar o desenvolvimento gestacional, crescimento do feto, melhorando a segurança da gestante.