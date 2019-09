Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 17:07



EC São Bernardo e XV de Piracicaba não saíram do zero, nesta tarde, no Estádio 1° de Maio, na abertura da terceira fase da Copa Paulista. O jogo foi disputado em alta intensidade, as duas equipes tiveram chances de vencer, mas pecaram nas finalizações.

Domingo, às 10h, o Linense recebe o Comercial e fecha a primeira rodada do Grupo 9 da competição.

O próximo jogo do Cachorrão será quarta-feira, às 20h, contra o Comercial, no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto.