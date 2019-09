27/09/2019 | 17:11



Eduardo Moscovis está de affair novo? Parece que sim, pelo menos é o que o jornal Extra afirmou. O ator, que atualmente faz sucesso como Nando de Por Amor, na reprise da novela no Vale a Pena Ver de Novo, teria sido visto aos beijos com uma tatuadora chamada Ana Júlia. A jovem comemorou seu aniversário em um bar no Flamengo, na quinta-feira, e eles não esconderam os momentos de carinho.

Pouco tempo antes, na mesma quinta-feira, dia 26, Moscovis foi tatuado por Ana, como ambos mostraram no Instagram.

Du foi casado com Cynthia Howlett, mãe de dois de seus quatro filhos, até 2016.