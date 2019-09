Tudo resolvido! Homem-Aranha permanecerá no universo da Marvel após acordo entre Sony e Disney

27/09/2019 | 17:11



Boas notícias! Após um breve rompimento, a Sony e a Disney descobriram uma maneira de ficarem juntas no negócio do Homem-Aranha. Segundo informações da revista Variety.

As produtoras assinaram um novo acordo, que permite à Disney realizar um terceiro filme do Homem-Aranha estrelado por Tom Holland, que está previsto para ser lançado em 16 de julho de 2021. Além disso, o herói também irá participar de mais longas dentro do Universo Cinematográfico da Marvel, ou MCU.

Em declaração oficial, Kevin Feige, presidente da Marvel, falou sobre a permanência do Aranha nos filmes da empresa:

-

O Homem-Aranha é um ícone e herói poderoso, cuja história cruza todas as faixas etárias e audiências ao redor do mundo. Ele também é o único herói com o superpoder de cruzar os universos cinematográficos, então enquanto a Sony continua desenvolvendo seu próprio universo do Aranha, você nunca sabe quais surpresas o futuro trará.

Para quem não lembra, a briga começou quando a Disney quis fazer um novo acordo com a Sony em relação aos direitos do Homem-Aranha. No acordo inicial, a produtora de Walt Disney recebia 5% dos lucros do filme, e todo o dinheiro correspondente ao merchandising. A empresa, então, propôs dividir os lucros igualmente, o que a Sony não aceitou, rompendo, assim, a parceria. Segundo a Variety, o novo acordo faz com que a Disney receba 25% do valor arrecadado pelo filme, além de todo o merchandising. Ainda bem que teremos mais um filme do Aranha dentro do MCU, né?