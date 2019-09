Ação que troca resíduos recicláveis por alimento chega ao núcleo Espírito Santo

Do Dgabc.com.br



27/09/2019 | 16:50



Os moradores do núcleo Espírito Santo, comunidade carente do bairro Cidade São Jorge, em Santo André, começaram a trocar resíduos recicláveis por alimentos de hortifrúti nesta sexta-feira (27). O local é o 13ª da cidade a receber as ações do Moeda Verde, programa do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) e da Prefeitura, por meio do Núcleo de Inovação Social, que leva qualidade de vida aos locais mais carentes do município.

A estreia no Espírito Santo contou com a presença do superintendente da autarquia, Almir Cicote que ressaltou que o programa está mudando a cara das comunidades. Neste primeiro dia, os moradores trouxeram 232 kg de lixo reciclável e, em troca, levaram melões, mandiocas, mamões, cenouras, além de verduras fresquinhas. O ponto de troca do Moeda Verde no Núcleo Espírito Santo fica na rua Maranhão, na esquina da rua Goiás, e as trocas ocorrerão a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, às 9h30.

O Moeda Verde está presente em outras 12 comunidades carentes: Ciganos, Capuava, Jardim Cipreste, Eucaliptos, Vista Alegre/Kibon, Santa Cristina, Jardim Cristiane, Sítio dos Vianas, Cruzado I e II, Pintassilgo, Tamarutaca e Sorocaba. Em outubro, o programa chegará ao Núcleo Missionários (um outro ponto do Jardim Santo André). A iniciativa já beneficia mais de 65 mil moradores.