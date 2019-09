Tinder: os artistas do Rock in Rio 2019 preferidos dos usuários

Da Redação, com assessoria



27/09/2019 | 16:48

O maior festival de música e entretenimento do mundo está chegando e, para antecipar a emoção, o Tinder fez uma lista com os 27 artistas mais compartilhados nos perfis dos seus usuários por meio do Spotify no Brasil. De Anitta a Bon Jovi, os navegantes da “Tinder-web” estão compartilhando gostos musicais cada vez mais ecléticos para dar o match perfeito.

O campeão de compartilhamentos nos perfis é a banda Imagine Dragons, dona de hits para ficar agarradinho e de músicas que revelam a sua rock person interior. Os eternos fãs de Red Hot Chili Peppers deixaram a banda em segundo lugar no pódio, seguido pelo canadense Drake, que chega na terceira posição para embalar o coração dos apaixonados pelo Hip-Hop.

Veja a seguir a lista completa dos artistas mais compartilhados nos perfis dos Brasileiros no Tinder:

1º Imagine Dragons

2º Red Hot Chili Peppers

3º Drake

4º Panic! At the Disco

5º Foo Fighters

6º Bon Jovi

7º Iron Maiden

8º Muse

9º CPM22 + Raimundos

10º Scorpions

11º Nickelback

12º Capital Inicial

13º Anitta

14º P!nk

15º Goo Goo Dolls

16º Ellie Goulding

17º Helloween and Sepultura

18º H.E.R.

19º Bebe Rexha

20° Os Paralamas do Sucesso

21º Black Eyed Peas

22º Weezer

23º Ivete Sangalo

24º Dave Matthews Band

25º Tenacious D

26º Nile Rodgers & Chic

27º Alok

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga