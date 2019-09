Shows do Rock in Rio começam e público faz suas apostas

27/09/2019 | 16:36



Centenas de pessoas circulam na tarde desta sexta-feira, 27, pela Cidade do Rock, na zona oeste do Rio, que abriga a oitava edição do Rock in Rio. Os portões foram abertos às 14 horas, sendo que a primeira atração agendada foi a do grupo Nós do Morro, no Espaço Favela, a partir das 14h50.

Na sequência, às 15h30, começou a apresentação de Lellê & Blaya no palco Sunset e de A Banca 021 no palco SuperNova.

A universitária cearense Elisa Monteiro, de 19 anos, veio de Sobral para curtir o evento. "É minha primeira vez aqui, sonhei muito com esse dia. Alok é meu preferido, mas todas as atrações de hoje vão ficar na minha história", afirmou.

Ela viajou com a amiga Mariana Seixas, outra estudante, de 20 anos, outra fã do DJ brasileiro que abre o Palco Mundo a partir das 18 horas: "É o melhor dia da minha vida", garante.

Às 15h30 o tempo estava nublado, mas a ameaça de chuva não assustava o público. "Nada vai atrapalhar minha festa", afirmou Mariana.