Após sair de A Fazenda, Drika Marinho recebe flores de André Marinho e se emociona

27/09/2019 | 16:11



Como você viu, Drika Marinho foi a primeira eliminada do reality A Fazenda. E uma rápida entrevista da ex-peoa foi exibida no programa Balanço Geral na tarde desta sexta-feira, dia 27. No bate-papo, Drika admitiu que assumiu uma postura sincerona na atração porque não queria deixar que ninguém falasse sobre a sua vida após as confusões do programa Power Couple. A declaração, claro, tem a ver com o relacionamento extraconjugal de André Marinho, que acabou tendo uma filha fora do casamento com Drika.

Entretanto, a bailarina se emocionou ao ser perguntada se voltaria com André. Drika confessou que recebeu flores do músico após sair do programa e que ele tem intenções de reatar o casamento. Ela deixou um pouco no ar se quer tentar uma reconciliação, e alegou que ainda não sabe como será a sua vida daqui para frente, já que ela acabou de emendar dois realities de confinamento.

E aí, você gostou da eliminação de Drika?