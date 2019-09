27/09/2019 | 16:11



Luana Piovani está curtindo uns dias com seu namorado, Ofek Malka, em Israel. Entre mensagens de amor e muitos vídeos nos stories compartilhando seu tempo, a artista mostrou que recebeu uma festa da família do jogador em um restaurante típico.

Seu namorado é um famoso jogador de basquete israelense, e ele mora no país com sua família. Como uma forma de boas vindas para a atriz, a mãe, tias e primos de Ofek a fizeram uma surpresa com muita comida, doces e até música brasileira:

Ah gente! A família do boy me apresentou o dono do restaurante e olha aí... Fizeram uma festinha para mim! Shalom!, escreveu.