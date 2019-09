Sabrina Sato encontra Ana Maria Braga e Kris Jenner em desfile em Paris

27/09/2019 | 16:10



Sabrina Sato está aproveitando sua estadia na Europa para conferir de perto as semanas de moda por lá. Depois de arrasar em Milão, a apresentadora partiu para Paris, onde tem participado de alguns desfiles da Paris Fashion Week.

Com uma calça cheia de brilho e um casaco de pelos, a japa arrasou no desfile da Balmain. E sabe quem ela encontrou por lá? Ana Maria Braga, que está de férias e vem seguindo os passos das fashionistas. Como não poderia deixar de ser, as duas posaram juntas.

Mas não é só! Como a beleza do desfile foi assinada por ninguém menos que Kylie Jenner, que lançou uma linha de maquiagem em parceria com a Balmain na ocasião, Sabrina também esbarrou com Kris Jenner, matriarca da família Kardashian, e mostrou tudinho em seu Instagram Stories.