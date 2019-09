25 carros legais para comprar pelo preço do novo Toyota Corolla 2020

Leo Alves



27/09/2019 | 15:48

Sedã médio mais vendido no Brasil, o Toyota Corolla recebeu uma nova geração neste mês. Além de ter sido completamente reformulado, o três volumes se tornou o primeiro veículo híbrido flex do mundo. Entretanto, embora tenha dado um salto tecnológico, a versão eletrificada está disponível por R$ 124.900. Com este preço, há diversas opções no mercado de usados, até mesmo de outros carros híbridos.

Na galeria, confira alguns modelos que dá para comprar pelo preço do modelo. O valor máximo considerado foi o da versão Altis, o mais completa da gama. Os preços dos carros da galeria foram obtidos de acordo com anúncios do site WebMotors.

Carros legais pelo preço do Toyota Corolla 2020

Foto: Divulgação Audi A3 1.4 TFSI Ambiente 2017 - R$ 84.900 Foto: Divulgação Audi A3 1.4 TFSI Ambiente 2017 - R$ 84.900 Foto: Divulgação Audi A5 1.8 TFSI Sportback Attraction 2015/2016 - R$ 99 mil Foto: Divulgação Audi A5 1.8 TFSI Sportback Attraction 2015/2016 - R$ 99 mil Foto: Divulgação Audi Q3 Ambiente 1.4 TFSI 2016/2017 - R$ 106.900 Foto: Divulgação Audi Q3 Ambiente 1.4 TFSI 2016/2017 - R$ 106.900 Foto: Divulgação BMW 328i 2014 - R$ 92.900 Foto: Divulgação BMW 328i 2014 - R$ 92.900 Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer 3.6 LTZ 2016/2017 - R$ 120 mil Foto: Divulgação Chevrolet Trailblazer 3.6 LTZ 2016/2017 - R$ 120 mil Foto: Divulgação Citroën C4 Lounge 2018/2019 - R$ 76 mil Foto: Divulgação Citroën C4 Lounge 2018/2019 - R$ 76 mil Foto: Divulgação Fiat Toro Volcano 2.0 Diesel 2018/2019 - R$ 118.900 Foto: Divulgação Fiat Toro Volcano 2.0 Diesel 2018/2019 - R$ 118.900 Foto: Divulgação Ford Fusion 2.5 2015/2016 - R$ 69.890 Foto: Divulgação Ford Fusion 2.5 2015/2016 - R$ 69.890 Foto: Divulgação Ford Ranger 3.2 XLT 4x4 2016/2017 - R$ 120 mil Foto: Divulgação Ford Ranger 3.2 XLT 4x4 2016/2017 - R$ 120 mil Foto: Divulgação Honda Civic Touring 2017 - R$ 99.990 Foto: Divulgação Honda Civic Touring 2017 - R$ 99.990 Foto: Divulgação Hyundai ix35 GLS 2017 - R$ 82.990 Foto: Divulgação Hyundai ix35 GLS 2017 - R$ 82.990 Foto: Divulgação Jeep Cherokee Limited 2014 - R$ 100 mil Foto: Divulgação Jeep Cherokee Limited 2014 - R$ 100 mil Foto: Divulgação Jeep Compass Longitude 2017/2018 - R$ 97.990 Foto: Divulgação Jeep Compass Longitude 2017/2018 - R$ 97.990 Foto: Divulgação Kia Sorento EX 2016 - R$ 124.790 Foto: Divulgação Kia Sorento EX 2016 - R$ 124.790 Foto: Divulgação Land Rover Evoque 2.0 Pure Tech 2014- R$ 119 mil Foto: Divulgação Land Rover Evoque 2.0 Pure Tech 2014- R$ 119 mil Foto: Divulgação Mercedes-Benz C200 2014 - R$ 86.900 Foto: Divulgação Mercedes-Benz C200 2014 - R$ 86.900 Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA 180 2018 - R$ 119.300 Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLA 180 2018 - R$ 119.300 Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLS 350 2008/2009 - R$ 79.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLS 350 2008/2009 - R$ 79.990 Foto: Divulgação Mercedes-Benz GLA 200 2016 - R$ 123.500 Foto: Divulgação Mercedes-Benz GLA 200 2016 - R$ 123.500 Foto: Divulgação Mini Cooper 2.0 S Exclusive 2014/2015 - R$ 80.880 Foto: Divulgação Mini Cooper 2.0 S Exclusive 2014/2015 - R$ 80.880 Foto: Divulgação Toyota Hilux 2.7 SRV 4x2 2017 - R$ 103 mil Foto: Divulgação Toyota Hilux 2.7 SRV 4x2 2017 - R$ 103 mil Foto: Divulgação Toyota Prius 2018 - R$ 99.800 Foto: Divulgação Toyota Prius 2018 - R$ 99.800 Foto: Divulgação Volkswagen Amarok 2013/2014 - R$ 98 mil Foto: Divulgação Volkswagen Amarok 2013/2014 - R$ 98 mil Foto: Divulgação Volvo V40 T5 Cross Country 2015/2016 - R$ 89.500 Foto: Divulgação Volvo V40 T5 Cross Country 2015/2016 - R$ 89.500 Foto: Divulgação Volvo XC60 T5 2015/2016 - R$ 86.900 Foto: Divulgação Volvo XC60 T5 2015/2016 - R$ 86.900