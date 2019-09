Que os anjos digam 'amém'

Miriam Gimenes



Um concurso aberto pelo pároco da Catedral Nossa Senhora do Carmo, em Santo André, na década de 1950, o monsenhor José Bibiano de Abreu, levou os irmãos Enrico e Fernando Bastiglia a realizarem, durante cinco anos, uma das mais belas artes sacras da região. Ao todo, são 2.000 metros quadrados de afrescos, em estilo barroco neoclássico que, vez por outra, por ação do tempo e da umidade, têm de passar pelo trabalho de restauro. É o que está sendo realizado neste exato momento no espaço religioso.

Um andaime alto é presença constante na igreja, mais precisamente atrás do altar-mor. “No ano passado terminou o restauro da nave da igreja, a parte central. E neste ano foram feitos o contrato da área do presbitério, as paredes e teto. Estão sendo realizadas limpeza e reconstituição das partes que tinham infiltração e salinização, algo normal de pinturas murais”, explica o padre Joel Nery, que há três anos está à frente da catedral.

A equipe de reportagem esteve no local na última semana e soube que muitos frequentadores haviam reclamado, antes do trabalho de restauro, que teve início em janeiro e deve terminar no fim do ano, que os santos não podiam mais ser vistos com nitidez. O padre explica. “Os detalhes que têm na pintura, antes estavam todos ofuscados por uma camada de verniz, que algum momento foi aplicado e não era próprio. Ele oxidou e a pintura estava muito escura. A retirada dele deu clareza, luminosidade, a pintura foi revitalizada.” Este tipo de arte, acrescenta, precisa de cuidado permanente.

Tanto que, segundo ele, após o restauro, o número de matrimônios no local voltou a ser grande. “No período em que estava sendo feito o trabalho na nave caiu o número de casamentos, mas já voltou a crescer. Essa igreja é muito escolhida para isso, pela beleza de sua arte.” Só no ano passado, foram realizados 130 enlaces e, neste ano, até o momento, 71. Em fotos apresentadas do antes e do depois dos desenhos, a diferença é gritante.

O custeio da restauração, feita pela empresa Croma Arquitetura e Restauro, acrescenta o pároco, é feito pelas doações de paroquianos e diocesanos – nos últimos cinco anos foi gasto R$ 1,5 milhão. Ao todo, passam pelo local, por dia, cerca de 500 pessoas.



CURIOSIDADES

O memorialista e colunista do Diário Ademir Medici, que por diversas vezes noticiou peculiaridades da obra, conta algumas das curiosidades. “O padre que contratou os artistas aparece na obra, atrás do altar-mor, em tamanho natural. Também fizemos uma gravação (para o DGABC TV) de uma senhora (Elza Wilhelm de Carvalho) que estava lá rezando quando eles começaram a fazer as pinturas e, como se baseavam em pessoas reais para colocar a imagem de santo, fotografaram a moça, que depois virou o rosto de um anjo na capela do Santíssimo.” Os irmãos também são responsáveis pela belíssima pintura da Santa Ceia, na Igreja Matriz de Santo André.