Banda The Who é tema da série ‘Álbuns Clássicos’

Vinícius Castelli



30/09/2019 | 07:27



Programa que desmembra o processo de criação de discos de sucesso da história da música mundial, o Álbuns Clássicos toma conta da grade do canal Curta! hoje, a partir das 23h, e fala de um dos trabalhos mais importantes da banda de rock britânica The Who, o trabalho Who’s Next.

Lançado em 1971, o álbum tinha como grande tarefa não ser menos importante que seu antecessor, a ópera-rock Tommy.

Quinto trabalho do grupo, é lembrado até hoje por seus arranjos inovadores. Dele saltam temas que se tornaram clássicos, como Baba O’Riley, Behind Blue Eyes e Won’t Get Fooled Again. O episódio apresenta materiais de arquivo e entrevistas recentes com os músicos da banda, além de pessoas que trabalharam diretamente na história na produção do disco.<TL>