Trio do primeiro 'Jurassic Park' estará em novo filme da franquia

27/09/2019 | 14:27



O diretor de Jurassic World 3, Colin Trevorrow, confirmou na quarta-feira, 25, que Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum irão retornar ao mundo dos dinossauros. O trio fez parte do elenco do primeiro filme da franquia, Jurassic Park, em 1993.

Na obra original, dirigida por Steven Spielberg, Ian Malcolm (interpretado por Goldblum), a paleobotânica Ellie Satter (Laura Dern) e o paleontólogo Alan Grant (Neill) são convidados para visitar um zoológico de dinossauros e, após falhas técnicas, passam a ser caçados pelas criaturas.

O anúncio da volta deles ocorreu durante a apresentação do curta-metragem Battle at Big Rock, que mostra o que se passa um ano depois dos acontecimentos do último filme da franquia, chamado Jurassic World: Reino Ameaçado.

No vídeo, os dinossauros aparecem soltos pela civilização. O vídeo pode ser conferido no seguinte endereço: https://www.youtube.com/watch?v=C7kbVvpOGdQ