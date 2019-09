Após gancho do STJD, Camilo fica à disposição de Gilson Kleina na Ponte Preta

27/09/2019 | 14:20



Camilo está à disposição do técnico Gilson Kleina na Ponte Preta. O volante havia sido julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela expulsão na partida contra o Sport e cumpriu os dois jogos de suspensão. "Caso o treinador precise, estou pronto. O elenco está muito empenhado em buscar os resultados e quem entra sempre dá o seu melhor", explicou.

Após um empate fora de casa contra o Paraná no apagar das luzes, a equipe de Campinas (SP) tem pela frente em casa o Cuiabá, neste sábado, no estádio Moisés Lucarelli, em duelo válido pela 25.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. "Sabemos que não será fácil. Nós nos preparamos bem e absorvemos o que o treinador nos passou. As equipes estão próximas na tabela e temos de aproveitar o fator casa para nos impor e buscar vitória", pontuou Camilo.

O elenco fez o primeiro e único treinamento na manhã desta sexta-feira, quando iniciou regime de contratação. Com 32 pontos, a Ponte Preta é a 11.ª colocada, enquanto que o Cuiabá é o sétimo, com 35.

A escalação para o jogo frente ao Cuiabá vai além da opção técnica. Até pelo curto intervalo no calendário (apenas três dias), a participação de um atleta passa pelo "estudo" da condição física, haja vista a delegação ter desembarcado em Campinas só na noite de quinta-feira. Isso significa que, se houver desgaste e/ou chance de lesão, fica fora.

Uma possível Ponte Preta tem: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Reginaldo e Henrique Trevisan; Edson, Gérson Magrão, Lucas Mineiro e Renato Cajá; Vico e Roger.