Internautas questionam supostos procedimentos estéticos de Rodrigo Sant'Anna: Virou outro ser humano

27/09/2019 | 14:11



A internet não está sabendo lidar com o visual de Rodrigo Sant'Anna! Isso porque, após sua participação no programa Que História é Essa, Porchat?, do canal GNT, muita gente estranhou a aparência do humorista.

Nos comentários de um vídeo divulgado no YouTube, diversos internautas questionaram se Rodrigo havia se rendido a procedimentos estéticos, como a harmonização facial, que está na moda nos últimos tempos.

Rodrigo Santana ou Matheus Mazzafera? Tô confusa..., perguntou uma moça.

Meu Deus...O Rodrigo Santana virou outro ser humano...Assustada..., escreveu outra.

Que plástica c****a q esse cara fez no nariz. Pra quê?, ainda comentou um.

Estou achando o rosto dele diferente. Ele fez algum procedimento estético?

Alguém pare esse povo que faz harmonização, também estava nos comentários.