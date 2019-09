Deficiente auditiva, filha de Regina Casé confessa que ficou insegura ao descobrir gravidez: - A questão do choro

27/09/2019 | 14:11



Benedita Casé Zerbini, filha de Regina Casé, foi uma das convidadas do programa Conversa Com Bial na última quinta-feira, dia 26. A designer falou sobre a sua surdez, revelada nas redes sociais em julho deste ano, e contou que sempre foi incentivada pela mãe para falar sobre esse assunto.

- Eu tinha vontade de falar. A minha mãe insistia muito para que eu falasse e eu sabia que esse momento ia chegar.

Mãe de Brás, de dois anos de idade, Benedita confessou que ficou com medo quando descobriu a sua gravidez.

- Uma das minhas inseguranças quando descobri que ia ser mãe era isso. Tem a questão do choro. Então eu falava: meu Deus, como vai ser isso?. Surgem milhares de dúvidas. Hoje vejo que o Brás me ajuda mais do que eu poderia imaginar. Nunca pensei que ele fosse ter essa percepção toda tão novo.

Ela ainda explicou a importância da música de Bob Marley em sua vida.

- A primeira vez que coloquei o aparelho auditivo estava tocando um reggae do Bob Marley. Era a primeira vez eu estava entendendo sons novos. Até então não tinha escutado e não percebia na música. [...] Quando percebi que tinha milhares de sons diferentes, eu fiquei louca. A partir desse dia, eu nunca mais larguei o Bob Marley.

Benedita também falou sobre a sua relação com a surdez.

- Existe uma diversidade grande na surdez. É onde entra os que ouvem. É o surdo que faz a leitura labial, fala e que usa a tecnologia ou não para ajudar a escutar os sons. Eu estou nesse lugar. Com aparelho, eu consigo escutar muitos sons agudos e médios.

E revelou como foram os primeiros anos de adaptação.

- Eu nasci ouvinte e quando eu tinha três anos de idade os meus pais perceberam que eu tinha uma dificuldade na fala. Eu falava meio embolado. Fui fazer algumas sessões de fonoaudiologia e depois eu recebi o diagnóstico de surdez bilateral neuro sensorial severa. [...] Eu não gostava da ideia de vitimização, achava que os outros iam ficar com peninha e também achava que todo mundo ia estar se atrasando por minha causa. Talvez eu não tenha percebido como essa vergonha estava escondida em mim e está até hoje.

