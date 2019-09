Tristan Thompson irrita internautas após comentar em foto de Khloé Kardashian

27/09/2019 | 13:11



Pelo visto Tristan Thompson ainda não superou seu término com Khloé Kardashian. O motivo? O jogador de basquete continua tentando reconquistar a amada, que terminou o relacionamento depois que ele a traiu com Jordyn Woods, ex-melhor amiga de Kylie Jenner, no começo deste ano.

Desta vez, Tristan aproveitou que a ex postou uma selfie no Instagram para exaltar sua beleza. Na foto, a empresária aparece com o sol ao fundo e, nos comentários, o jogador disparou:

O sol está brilhando em um belo diamante.

Porém, as investidas do jogador não estão sendo vistas com bons olhos pelos fãs de Khloé, que não deixaram a demonstração pública de afeto passar.

Ela não te quer de volta, escreveu um seguidor.

Deixe ela em paz, sugeriu outro.

Apenas pare com isso agora, destacou um terceiro.

Em meio ao relacionamento cheio de idas e vindas, Khloé e Tristan tiveram uma filha, que se chama True.