Zilu Camargo pode ter direito à casa de Zezé di Camargo e filho do casal declara: Foi infiel, mas quanto a dinheiro foi honesto

27/09/2019 | 13:11



Desde o fim do casamento, Zilu Camargo e Zezé di Camargo têm brigado na justiça. Além de uma pública traição, em que o sertanejo depois assumiu o romance com Graciele Lacerda -, o ex-casal está ainda definindo partilha de bens do divórcio, processo que vem ocorrendo desde 2017, quando Zilu, junto com seus advogados, quis rever o valor recebido com a separação. Na época, ela ficou com 30 milhões de reais.

Lembrando que só em empresas, Zezé e Zilu são donos de 57 milhões de reais. E Zilu tem alegado que as empresas deixadas para ela estão falidas e cheias de dívidas trabalhistas. Por esse motivo, a casa da empresária em Alphaville, em São Paulo, que vale três milhões de reais, foi penhorada para justamente acabar com esse imbróglio judicial.

Caso esse partilha seja revogada, segundo informações do Extra, Zilu terá direito a uma nova divisão de bens, que inclui, por exemplo, dividendos e lucros das empresas agropecuárias de Zezé e ainda parte dos cachês de shows, como os do projeto Amigos, cujo cachê dos cinco (Zezé, Luciano, Leandro, Chitãozinho e Xororó) é de um milhão e 800 mil reais por apresentação, e aos bens adquiridos após a separação, já que os dois se casaram em 1982 com comunhão total de bens.

No patrimônio de Zezé há ainda uma fazenda em Goiás, uma mansão, também em Alphaville, onde ele mora com Graciele e que vale 15 milhões de reais, além de outras empresas. Portanto, Zilu ganharia mais 15 milhões, além da pensão, hoje em valor fixo de 40 mil reais.

E com esse novo capítulo de divisão de bens, o filho caçula do ex-casal, Igor Camargo, gerou polêmica ao comentar o assunto. Dessa vez, ele negou que estivesse contra a mãe nessa história, apesar de ter admitido uma chateação em relação à Zilu, após ela divulgar o assunto da partilha para a mídia.

Ao novamente se pronunciar sobre o assunto, Igor admitiu a traição do pai e ainda escreveu o seguinte em seu Instagram, segundo informações do Extra:

Eu não tiro o direito dela ao processo. Defendo o fato de que eu sei que não tem patrimônio escondido, e que meu pai não fez isso. Boto minha mão no fogo nisso. Ele foi infiel, mas quanto a dinheiro, ele sempre foi super honesto, até ajudou muito gente, mais do que deveria. Gente que virou as costas depois.