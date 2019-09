Ex de Mariah Carey diz que cantora é a única pessoa com quem ele se casaria

27/09/2019 | 13:11



Nick Cannon fez algumas revelações no programa ExpediTIously Podcast, comandado pelo rapper T.I. O cantor explicou a sua visão sobre monogamia e deixou claro que o motivo do fim de seu casamento com Mariah Carey não teve nada a ver com traição.

- Acho que nunca mais conseguirei estar com apenas uma mulher. Fiz isso em casamento, fui muito fiel em meu casamento. A razão pela qual nos separamos não tinha nada a ver com infidelidade, nada disso.

Nick ainda afirmou que Mariah é a única pessoa com quem ele se casaria - tanto que ele oficializou a sua união com a artista em 2008.

- Depois que me afastei disso, percebi que essa construção social não foi projetada para mim. Eu dei tudo de mim. Porque mesmo antes disso, eu pensava Não acredito em casamento. Mas, m***a, era Mariah Carey. O que quer que ela diga, eu concordo. Se ela quisesse dizer que estávamos indo para a lua, eu pensava: Vamos lá. Se eu vou casar com alguém, eu vou casar com ela.

O músico também falou sobre o seu futuro amoroso.

- Eu sei que nunca mais estarei em um relacionamento. Eu sei que nunca mais voltarei a me casar, insistiu, acrescentando que não quer ter que dar satisfações para ninguém.

Apesar disso, Nick confessou que gostaria de ter mais filhos. Ele já é pai dos gêmeos Monroe e Moroccan, de oito anos de idade, frutos de seu relacionamento com Mariah, e Golden, de dois anos, fruto de sua relação com a modelo Brittany Bell. Nick ainda contou que é um romântico desesperado, mas que acredita que relacionamentos e casamentos são projetados para satisfazer as mulheres.