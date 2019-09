São Caetano cria Ouvidoria Online da Saúde, com atendimento 24h

Do Dgabc.com.br



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), lançou a Ouvidoria Online da Saúde, com atendimento 24 horas nos sete dias da semana. Com a iniciativa, o departamento amplia os seus canais de contato com o público para o Facebook e o WhatsApp, além das formas já consolidadas (presencial, telefone e e-mail). O evento foi realizado na noite de quinta-feira (26), no CISE (Centro Integrado de Saúde e Educação) da Terceira Idade João Nicolau Braido, no Bairro São José.

A estratégia integra o Programa Saúde Acolhedora, que visa a humanização do setor. Quatro profissionais especializados formam a equipe online. No Facebook, o atendimento é pela página Ouvidoria Sesaud SCS (que já conta com mais de 4 mil seguidores) e, no WhatsApp, pelo número 9.3336-2932.

O modelo é pioneiro no País, inclusive com a busca ativa de problemas, por meio de relatos de munícipes nas redes sociais, informando e solucionando prontamente os mais diversos anseios e necessidades dos usuários da rede municipal de Saúde. Desde a sua disponibilização ao período de testes, em 16 de setembro, a média de atendimentos já chega a 200 por dia, somando Facebook e WhatsApp, o que dá a dimensão da ampliação do contato com a população – na soma dos demais canais, a média é de 600 por mês.

“Se utilizamos as diversas ferramentas online para discutir assuntos aleatórios, por que não para atender as queixas dos pacientes? Esta é uma iniciativa brilhante. Única do País no setor público”, exaltou Auricchio. “Aperfeiçoa a comunicação com os moradores, o que se traduz não só em um melhor acolhimento, mas também em mais resolutividade.”



A secretária municipal de Saúde, Regina Maura Zetone, lembrou que a Ouvidoria Online está inserida no Programa Saúde Acolhedora, junto das novas enfermeiras de relacionamento e do grupo de supervisão nos hospitais. “Trabalhamos a humanização em várias frentes e com a mesma essência: a de fazer mais pelo paciente”, afirmou. “Esse tem de ser o sentimento de quem trabalha na rede pública de Saúde”, concluiu o prefeito.

A Ouvidoria Online da Saúde se mostrou extremamente eficiente já no período de testes. “O munícipe tem acessado o serviço com muita clareza, sem excessos. A população iniciou uma autorregulação, divulgando as informações que julgam de auxílio comum. E, ao invés de compartilhar reclamações, sugere o uso da Ouvidoria. Por isso já é um sucesso”, destacou a ouvidora da Saúde, Natércia Faria.

A OUVIDORIA

A Ouvidoria Municipal de Saúde é um canal direto de comunicação entre os cidadãos e a Secretaria de Saúde, atuando na mediação de conflitos e garantindo respostas às manifestações da população em curto espaço de tempo.

A análise dos dados recebidos tem a finalidade de contribuir para o aprimoramento constante da qualidade e da transparência dos serviços públicos, e na melhora das relações entre o governo e a sociedade.

O cidadão pode recorrer à Ouvidoria de Saúde sempre que suas necessidades no setor não forem supridas, como atendimento inadequado, resposta insatisfatória e irregularidade cometida por funcionário.

Confira os canais de atendimento da Ouvidoria da Saúde:



Facebook - Ouvidoria Sesaud SCS;

WhatsApp - 9.3336-2932;

Presencial - Rua Prudente de Morais, 81, Térreo, Bairro Santa Paula. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

Telefônico - 160 ou 4233-8100. De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h;

E-mail: natercia.faria@saocaetanodosul.sp.gov.br;

Site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br);

Portal Saúde 24h (aplicativo e site portalsaude24horas.saocaetanodosul.sp.gov.br).