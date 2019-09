Obras de manutenção acontecem em todo o SAI nesta semana

Do Dgabc.com.br



A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), programou obras de manutenção em todas as rodovias, de 30 de setembro a 06 de outubro. Os trabalhos estão estabelecidos em contrato com o Governo do Estado de São Paulo, sob fiscalização da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), e têm como objetivo manter a qualidade das rodovias, a segurança viária e o conforto dos usuários.



Na rodovia dos Imigrantes haverá recuperação do pavimento, reforço da sinalização horizontal, reparo nas juntas de dilatação e nas defensas metálicas da via, em toda a sua extensão, do km 11 ao km 70, nos dois sentidos, das 8h às 17h e das 21h às 5h, sendo o último serviço somente durante o dia. A rodovia ainda receberá serviços de recuperação do sistema de drenagem, na pista sentido litoral, das 08h às 17h e das 21h às 05h, do km 29 ao km 31, do km 32 ao km 35, do km 47,5 ao km 48,5, do km 50,9 ao km 51,9 e do km 53,1 ao km 54,2.



As passarelas e viadutos da Imigrantes, localizados do km 14,6 ao km 40,9, do km 45,6 ao km 53,6 e do km 59 ao km 70, também vão passar por manutenção, sempre das 07h às 17h. Também durante o dia haverá trabalhos de recuperação das encostas e dos taludes, na altura do km 35,4 da pista sul. As barreiras da mesma rodovia também serão lavadas, sempre das 08h às 17h, do km 11,5 ao km 40 e do km 58 ao km 70, tanto na pista norte, quanto na pista sul.



A via Anchieta também receberá serviços de manutenção no pavimento, reparos nas juntas de dilatação e nas defensas metálicas, em todo o trecho, do km 9,7 ao km 65, tanto na pista norte, quanto na pista sul, das 08h às 17h e das 21h às 05h, sendo que o último trabalho será realizado apenas durante o dia. Serviços de reforço da sinalização horizontal e lavagem de barreiras irão acontecer, do km 9,7 ao km 40 e do km 54 ao km 65, em ambos os sentidos, sendo o primeiro serviço das 08h às 17h e das 21h às 05h, e o segundo, apenas das 08h às 17h.



Os taludes da rodovia também passarão por reparos, sempre durante o dia, do km 19 ao km 22, nos dois sentidos. Já sentido São Paulo, a intervenção será realizada do km 44,1 ao km 45,2. E no sentido litoral, os trabalhos acontecerão nos km 16, km 45,6 e km 56,5. Ainda na via Anchieta haverá serviços de recuperação do sistema de drenagem, das 08h às 17h e das 21h às 05h, na pista norte, do km 30 ao km 40 e na pista sul, do km 29 ao km 31 e do km 53,7 ao km 65. A mesma rodovia terá aferição de radares na pista sentido litoral, do km 44 ao km 53 e do km 64 ao km 65, sempre das 07h às 15h. Instalação de placas vai ocorrer das 07h às 17h, do km 62,5 ao km 63,5 da pista sentido litoral.



Nas rodovias Cônego Domênico Rangoni (CDR) e Padre Manoel da Nóbrega (PMN) estão previstos, em toda a extensão das vias e em ambos os sentidos, serviços de recuperação de pavimento, reforço da sinalização horizontal e reparos nas juntas de dilatação, das 08h às 17h e das 21h às 05h. Ainda estão programados para acontecer em todo o trecho das duas rodovias e nos dois sentidos, serviços de lavagem de barreira e manutenção das defensas metálicas, durante o dia, das 08h às 17h. No mesmo horário, as passarelas e os viadutos da PMN, também passarão por reparos, em toda a sua extensão.



A CDR ainda terá serviços de recuperação de talude, na pista leste, do km 253 ao km 254 e na altura do km 256, das 07h às 17h. Também na Cônego estão programados trabalhos de drenagem, também durante o dia, em toda a extensão da via (km 248 ao km 270) na pista leste e do km 252,9 ao km 253,9 na pista oeste.



As Interligações Baixada e Planalto e o acesso ao Guarujá pela SP-248, vão ter em todo o trecho e nos dois sentidos, trabalhos de recuperação das defensas metálicas, sempre das 08h às 17h. Ainda nas interligações e no acesso ao Guarujá, haverá trabalhos de recuperação de pavimento e reparos nas juntas de dilatação, em todo o trecho e nos dois sentidos. O primeiro serviço acontece das 08h às 17h e das 21h às 05h, no acesso ao Guarujá e na Interligação Planalto. Já na Interligação Baixada, somente durante o dia. Já o segundo serviço acontece durante o dia em todos os trechos citados e na Interligação Planalto ainda ocorrerá durante a noite, das 21h às 05h.



Na Interligação Planalto e SP-248 haverá também em todo o trecho e nos dois sentidos, serviços de reforço da sinalização de solo, das 08h às 17h e das 21h às 05h e lavagem de barreiras, das 08h às 17h. A Interligação Planalto ainda vai acontecer trabalhos de manutenção no sistema de drenagem, em todo o trecho, e nos dois sentidos, das 08h às 17h.



Além das obras citadas, serviços de varrição mecanizada, cata papel, coleta de lixo e entulho, poda, implantação de dutos, limpeza de drenagem e reparo no guard-rail serão realizados nas rodovias. Durante os trabalhos, sempre que necessário, faixas e acostamentos serão devidamente bloqueados e sinalizados para garantir a segurança viária dos motoristas e trabalhadores. As datas e horários dos serviços podem ser alterados conforme as condições de tráfego e clima, ou por alguma ocorrência não prevista no SAI.



Bloqueios



Na terça-feira, 1º de outubro, a pista sul da via Anchieta será bloqueada no trecho de serra, para obras de manutenção, das 6h às 15h. No período, a pista norte da via Anchieta vai operar na direção do litoral e a subida da serra acontecerá apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.