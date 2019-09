Domingos vive

Miriam Gimenes



29/09/2019 | 07:21



O ator Domingos Montagner partiu há três anos, completos no último dia 15. Mas os ecos de seu talento, não só como ator, mas também como educador – ele foi professor de educação física durante uma década –, continuam ecoando. Tanto que é lançada hoje campanha de crowdfunding para transformar a casa onde nasceu e viveu, no bairro Tatuapé, em São Paulo (localizada na Rua Tijuco Preto, 263), em centro cultural e educacional, que deve atuar junto a escolas municipais da região. O local também receberá uma pedra fundamental.

A iniciativa é do Instituto DOM, associação sem fins lucrativos formada pela viúva do ator, a produtora executiva Luciana Lima; seu sócio na Cia LaMínima, Fernando Sampaio; o irmão do ator e profissional da área contábil e tributária, Francisco Montagner; e o amigo e gestor cultural com larga experiência em educação pela arte Gustavo Wanderley. “O intuito do projeto é promover a educação através do circo e do teatro, a arte que o Domingos dominava tão bem. Vamos oferecer oportunidades educativas mas não com a intenção de formar artistas, mas para que as crianças desenvolvam competências para a vida”, explica Wanderley. O espaço abrigará cursos, vivências, espetáculos, exposições e oportunidades educativas para jovens de 13 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social.

“Domingos sempre falou com muito carinho do bairro onde nasceu, cresceu e onde se formou professor. Ele se orgulhava de sua origem do Tatuapé. A casa foi doada pelos herdeiros da família Montagner ao instituto para contribuir com o desenvolvimento de crianças e jovens. Nosso desejo é que se torne um centro para potencializar o convívio entre pessoas de todas as idades”, explica Luciana Lima, com quem o ator teve três filhos.

A campanha ficará no ar durante dois meses, na plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria (www.benfeitoria.com). A meta é R$ 466 mil, valor que será usado para viabilizar em escolas da rede pública da região (nove selecionadas) a primeira etapa da iniciativa, o projeto Educação pela Arte. Os recursos também permitirão a realização de espetáculos de teatro, música e dança gratuitos, uma vez por mês, na rua da casa.

A segunda etapa terá ações de financiamento e prevê a construção de um edifício com três pavimentos. sala de espetáculos multiuso; uma sala para expressões do corpo; um laboratório de desenho em cena (cenografia, figurino e impressão 3D de maquetes para a cenários), além de espaço onde haverá mostra permanente sobre a trajetória do artista.