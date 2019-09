‘Amor Profano’ estreia no teatro Tucarena, às 21h

Miriam Gimenes



28/09/2019 | 07:17



As escolhas que fazemos na vida são indeléveis. Tanto para o bem quanto para o mal. Esta é a reflexão proposta no texto de Amor Profano, do autor israelense Motti Lerner, que estreia hoje, às 21h, no teatro Tucarena, em São Paulo. A montagem, interpretada pelos atores Viviane Pasmanter (Hannah) e Marcello Airoldi (Zvi), fala sobre um embate entre a dúvida e a fé, o agnosticismo e heresia, mas, acima de tudo, dispõe sobre o amor.

A peça conta a história do casal, que se reencontra pela primeira vez após 20 anos de um divórcio traumático. Ambos foram criados numa comunidade ultraortodoxa judaica em Jerusalém e o casamento acabou quando Zvi, em uma crise, resolveu abandonar as leis religiosas e seguir uma vida secular em Tel Aviv. “Eles se amavam muito e, quando se dá o encontro, confrontam o amor, as escolhas que fizeram, a questão da fé. É um texto muito interessante. Nas outras temporadas que fizemos foi muito interessante a reação do público, que riu e chorou na mesma proporção. Se passa em um lugar que não tem nada a ver com aqui, mas mexe muito com as pessoas”, analisa Viviane, cuja personagem, neste meio-tempo, foi obrigada pela família a se casar com um rabino. Há uma profunda reflexão sobre a complexidade humana.

Após esta temporada em São Paulo, a peça seguirá para Israel, onde participará do Jewish Festival of the Performing Arts 2019, dias 4 e 5 de dezembro. E Viviane adianta que volta às telinhas em abril de 2020, na novela Novo Mundo 2, na faixa das 18h da Globo. “A Germana, que fiz em 2017, voltará na história 30 anos mais velha. Vai ser divertido.”



Amor Profano – Peça – No Teatro Tucarena – Rua Monte Alegre, 1.024. De sexta e sábado, às 21h, e, aos domingos, 19h. Até 23 de novembro. Ingressos: R$ 60 (sexta) e R$ 80 (sábado e domingo), à venda em Ingresso Rápido.