Em Fazenda 11 Phellipe Haagensen compara mulheres à galinhas: - Fora da casa minhas galinhas não me dão ovos, me dão prazer

27/09/2019 | 11:10



Fogo no feno! As coisas estão ficando cada vez mais quentes em A Fazenda 11. Guilherme Leão sobreviveu à primeira roça do programa, na qual Drika Marinho foi eliminada, e a volta dele causou reações bem diferentes. A maior parte dos peões se animou bastante com a volta do jovem que ficou conhecido como o segurança gato do metrô, mas enquanto todos comemoravam Tati Dias e Hariany Almeida ficaram caladas e tristes com a saída da amiga. Porém, Bifão foi a que mais surpreendeu ao público ao começar a chorar quando o Guilherme entrou pela porta, já que os dois estão começando a se conhecer melhor.

Enquanto os participantes comemoravam ou lamentavam, Drika participou da Cabine de Descompressão, em que foi entrevistada por Marcos Mion sobre sua participação no programa. A dançarina falou que não se arrepende de nada do que fez no programa e ainda disse que não mudaria nada na experiência que teve:

- Eu faria pior, eu acho, se eu soubesse que iria sair na primeira semana.

Mas antes mesmo da adrenalina da eliminação, o clima já estava quente. No reality, os alimentos são contados para durar uma semana inteira e, por conta disso, Tati Dias e Phelippe Haagensen brigaram por isso. A ex-participante de De Férias com o Ex estava alertando o ator sobre a quantidade de ovos que ele estava comendo, já que tinha que sobrar para todos comerem, mas ele não gostou nada dessa história e disse que iria comer o quanto quisesse, já que tinham muitas galinhas dando ovos. Tati não deixou por menos e retrucou para ele fazer as aves darem 30 ovos por dia para ele comer naquela quantidade e nisso Phellipe soltou:

- Minhas galinhas não dão ovo não, elas me dão prazer.

Thayse que até então estava só assistindo a treta, resolveu entrar no meio:

- Essa galinha seria mulher? Não vai comparar mulher com galinha. Isso não se faz.

Nessa hora, Phelippe já estava irritado e mandou a rainha do cariri parar de hipocrisia e falou que os outros participantes estavam mexendo com a cabeça dele. E os bafos do ator não pararam por aí! Ele causou uma punição para toda a casa por trocar de roupa no reservado e os peões tiveram que ficar 16 horas sem gás. Os participantes foram falar com ele, que disse mais uma vez que os outros estavam tonteando com a cabeça dele. Eita!

Após essas discussões, Tati Dias e Thayse estavam no quarto falando sobre o que tinha acontecido e a cearense não perdeu a oportunidade de falar tudo o que estava pensando sobre Phelippe:

- Tem homem que é muito covarde. Ele nunca xinga nenhuma mulher, faz nada com outra mulher quando tem homem por perto. Ele sempre dá um jeito de soltar a piadinha dele quando tem uma voz mais forte.

Que babado! Mas em A Fazenda, os peões também vivem momentos bons! Um exemplo disso é o primeiro beijão da temporada, protagonizado por Aricia Silva e Netto, quando estavam dormindo juntinhos na madrugada desta sexta-feira, dia 27. Sextou!