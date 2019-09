Veículo Elétrico Latino-Americano apresenta soluções para mobilidade elétrica, infraestrutura e políticas para veículos ecoeficientes

Do Dgabc.com.br



27/09/2019 | 11:05



Entre os dias 1 e 3 de outubro, a cidade de São Paulo recebe a 15ª edição da Plataforma Latino-Americana de Veículos Híbrido-Elétricos, Componentes e Novas Tecnologias (Veículo Elétrico Latino-Americano) no Transamerica Expo Center. O evento reúne os principais players da indústria automobilística, que apresentam soluções para mobilidade urbana, infraestrutura e políticas para veículos de combustão limpa.

A feira tem como propósito promover conteúdos e debates entre autoridades, iniciativa privada e a sociedade sobre a cultura e as tecnologias da mobilidade elétrica, estimular a compreensão e o desenvolvimento do mercado, além de impulsionar o Brasil para o caminho das tecnologias limpas.

“Os veículos híbridos e elétricos oferecem alternativas mais sustentáveis para o transporte de pessoas e cargas, trazendo assim mais qualidade de vida, saúde e bem-estar à população. Por isso, este é considerado um evento muito importante, já que tem como principal objetivo apresentar soluções e um panorama dos benefícios da expansão do setor para uma sociedade que demanda cidades mais sustentáveis”, aponta Rodrigo Afonso, gerente do VE Latino-Americano.

Dinâmico, o evento funciona em duas frentes simultâneas, garantindo a promoção de informações e negócios no setor. Ao longo da exposição, serão apresentados produtos, serviços, e atrações ao público final, como test drives. Já o C-MOVE (Congresso de Mobilidade e Veículos Elétricos), que reuniu mais de 300 líderes na edição 2018, traz palestras sobre temas de interesse desde o cenário e as perspectivas para a mobilidade elétrica no Brasil e no mundo, até possíveis incentivos governamentais, passando pela visão das montadoras, o papel do etanol na eletrificação da frota de veículos no Brasil e disponibilidade de energia e infraestrutura de carregamento. E mais de cinco estudos de caso de uso de frotas eletrificadas no Brasil.

Exposição

A Exposição contará com mais de 50 marcas expositoras dos setores de componentes, infraestrutura, baterias e veículos das categorias leves, levíssimos, pesados e serviços, que apresentarão as novidades do segmento, novas tecnologias e soluções, como reciclagem de bateria, estações de recarga, baterias de lítio, entre outros.

Paralelamente à feira, o evento terá atrações especiais para o público todos os dias:



Test drive com modelos elétricos e híbridos de grandes marcas como Toyota, Lexus, Volvo, Renault, Nissan, VW e BYD. A atividade é permitida apenas para pessoas com idade superior a 18 anos e que tenham carteira de habilitação;

Test ride com bicicletas elétricas, patinetes e diciclos, para quem não for habilitado;

Test flight com quatro modelos de drone levados pela ABM, que comandará a atração. Tem como objetivo estimular a mobilidade elétrica na cidade de São Paulo;

E-kart com uma pista de kart elétrico. Para participar, basta fazer um breve cadastro diretamente no local da atração.

XIV Fórum Internacional do Setor de Locação de Veículos: O Fórum é um dos maiores e mais importantes eventos de qualificação, negócios e network da América Latina sobre a atividade de aluguel de veículos. Acontecerá nos dias 1 e 2 de outubro e é o único realizado no Brasil que reúne empresários e profissionais do setor.

Painel acadêmico: Exposição de trabalhos científicos e protótipos relacionados com todas as áreas de mobilidade e veículos elétricos.



C-MOVE

O Congresso da Mobilidade e Veículos Elétricos (C-MOVE) tem como objetivo aprofundar debates relevantes que possibilitam o desenvolvimento do uso e da promoção de novos negócios para a mobilidade elétrica no Brasil. O evento contará com palestras, workshops, apresentação de estudos de caso e também uma sessão inédita que fará a aproximação de startups e indústrias tradicionais, além de um curso completo sobre veículos híbridos e elétricos. Os debates terão a presença de especialistas do setor, pesquisadores e representantes das maiores montadoras de veículos do mercado, além de convidados internacionais.

Entre as autoridades confirmadas no C-MOVE estão o Prefeito do Município de São Paulo, Bruno Covas, o Governador do Paraná, Ratinho Jr., e o Vereador do Município de São Paulo, Police Neto.

O Congresso abordará assuntos como:

“A visão da PMSP para o presente e o futuro da mobilidade elétrica”, com Bruno Covas, Prefeito do Município de São Paulo;

“Descarbonização, Transição Energética e Veículos Elétricos: qual a posição do Brasil?”, com Fernanda Delgado, da FGV;

“O futuro da Mobilidade Elétrica, uma visão da Schaeffler”, com Claudio Castro, da Schaeffler;

“O consumidor brasileiro deseja utilizar veículos híbridos-elétricos? Qual é o comportamento de consumo?”, com Marcelo da Silveira Pereira, da IPSOS;

“Como está sendo a transição para uma mobilidade elétrica na França”, com Alexandre Barral, da Agência Business France;

“Infraestrutura para a Mobilidade Elétrica no Brasil”, com Paulo Maissonave, da ENEL;

“Baterias: Visão internacional”, com Sergey Buchin, da Innolith;

“O futuro da mobilidade elétrica no Brasil, apresentado por McKinsey”, com Marisa Zambolli, do Pro Cobre, entre outros.



