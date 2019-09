Indústria sustentável

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 10:49



É inegável o peso da indústria automotiva na economia paulista e, principalmente, do Grande ABC, a despeito das modificações do cenário nas últimas décadas, com avanço do setor de serviços ao passo que postos de trabalho nas montadoras rareiam. O debate travado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a respeito de uso de fundo estadual para abrir linha de crédito dentro do programa IncentivAuto, voltado às montadoras, traz à tona necessidade de discutir mais profundamente o tema.

Na sessão da terça-feira, a maioria dos deputados estaduais optou pelo velho e obsoleto Fla-Flu de governistas e oposicionistas em críticas e elogios à proposta do governador João Doria (PSDB). Um ou outro atacou o cerne da questão: a cadeia automotiva é vital para as finanças do Estado, mas precisa se sustentar sem a necessidade quase que exclusiva de subsídios fiscais ou desonerações. Essas medidas são paliativas. O episódio de outras cidades – o case mais utilizado é o de Detroit, nos Estados Unidos – mostra que outro caminho precisa ser trilhado.

A indústria automotiva é uma das que mais foram afetadas pela transformação tecnológica. Robôs tomaram lugar de operários que faziam serviços repetitivos na linha de montagem. Esses trabalhadores foram cortados há alguns anos e pouco se investiu na requalificação desses funcionários ou na capacitação da próxima geração para o futuro 4.0 que se desenha.

Já passou da hora de elevar a qualidade do debate sobre os passos que a cadeia precisa tomar para ser autossustentável, competitiva e transformadora. O IncentivAuto, classificado pelo governo do Estado como ação capaz de atrair aporte e gerar empregos, tem o poder de forçar todos os agentes, públicos e privados, a avançar no investimento de pesquisa, de inovação, de educação.

Se o subsídio e as desonerações ainda se fazem necessárias para manter a produtividade das montadoras, que sejam aplicadas com parcimônia. Entretanto, vinculadas com o olhar para o para-brisa, não para o retrovisor.