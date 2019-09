Obituário - 27 de setembro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 10:44



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Sexta-feira, 27 de setembro de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios

SANTO ANDRÉ



Santo André, segunda-feira, dia 23 de setembro

Irma Albissu, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Guarará, em Santo André. Dia 23, em Mauá. Jardim da Colina.



Santo André, terça-feira, dia 24 de setembro

Nolita Rocha da Costa, 88. Natural de Cedro de São João (SE). Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 25 de setembro

Zenayde Carvalho Bramantti, 100. Natural de Sousas, distrito de Campinas (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ledorina Vicente Negrini, 94. Natural de Cedral (SP). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 25. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Laura Maria Raitz Sidaravicius, 83. Natural de Chavantes (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 25. Memorial Jardim Santo André.

Lurdes Frias Mariana, 77. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alcides Castro dos Santos, 67. Natural de Ipauçu (SP). Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Janete Carvalho Torres, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Estevan Barbosa da Silva Santos, 21. Natural de Santo André. Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, 25 de setembro

Izalinda Castro Rosa Gaszelatto, 80. Natural de São Vicente (SP). Residia na Vila Julia, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Geracina Maria da Silva, 78. Natural de Nova Venecia (ES). Residia na Vila Saracantan, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Irineu Vital, 75. Natural de Tupã (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

Zenaide Negri, 74. Natural de Campinas (SP). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Zigfred Becker, 73. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Nilda Maria Segato Frias Morales, 67. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.



Santo André, quinta-feira, dia 26 de setembro

Nair Maria do Amaral, 88. Natural de Iramaia (BA). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, domingo, dia 22 de setembro

Marina Batista dos Santos, 84. Natural de Itabaianinha (SE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério do Baeta.

José Pedro Cardoso da Silva, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, segunda-feira, dia 23 de setembro

Estelita de Sousa, 91. Natural de Ipueiras (CE). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Josefa de Brito Chano, 88. Natural de Brejo da Madre de Deus (PE). Residia na Vila Brasília, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Maria das Dores da Silva, 84. Natural de Garanhuns (PE). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Maria Briales Peres, 82. Natural da Espanha. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 23. Crematório das Oliveiras, em São Paulo.

Nilcea de Almeida, 80. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Crematório Memorial de Santos (SP).

Américo Alves de Sousa, 72. Natural de Santos (SP). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Roberto da Cruz, 71. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Maria das Graças Ramalho, 68. Natural de São José do Belmonte (PE). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 23. Vale da Paz, em Diadema.

Janete Oliveira Avelar, 64. Natural de Ange (BA). Residia no Centro de Pederneiras (SP). Dia 23. Cemitério Municipal de Pederneiras (SP).

José Donizeti de Santana, 62. Natural de Andirá (PR). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, terça-feira, dia 24 de setembro

Augusto Fernandes Forte, 89. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

Edith Paha, 85. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Euripedes de Paula Silva, 81. Natural de Uberaba (MG). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

José da Silva Araujo, 78. Natural de Casa Nova (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Geraldo de Melo Garajau, 72. Natural de Braúnas (MG). Residia na Vila Antunes, em São Bernardo. Dia 24. Jardim da Colina.

Vilma Neto Pereira, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 24, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Elzira Sanches, 71. Natural de Jundiaí (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.

Nereide do Carmo Lino, 68. Natural de Monte Alto (SP). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora de Fátima.

Carlos Roberto Izac, 61. Natural de Pontal (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Eleonora Martorelli de Mattos, 96. Natural de São Caetano. Residia em Santo André. Dia 24, em São Bernardo. Cemitério São Caetano, na Vila Paula.

Adelaide Berça Parente, 79. Natural de Pitangueiras (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 24, em Diadema. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 23 de setembro

Laura Moretti, 81. Natural de Braúna (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 23. Vale da Paz.

Pedrina Soares Ferreira, 73. Natural do Estado do Maranhão. Residia no bairro Taboão. Dia 23. Memorial Phoenix, em Santo André.

Severina Maria Freire da Silva, 72. Natural de Nazaré da Mata (PE). Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 23. Cemitério São Luiz, em São Paulo (SP).

Geraldo de Castro, 66. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Maria de Fátima Pereira da Silva, 63. Natural de Iracema (CE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal.

Manoel Nascimento da Silva, 57. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 23. Crematório Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (SP).



Diadema, terça-feira, dia 24 de setembro

Vergilina Pires, 95. Natural de Pardinho (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Ruth Camara dos Santos, 91. Natural de Conselheiro Pena (MG). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Jardim da Paz, em Cesário Lange (SP).

Agenor Soares de Castro, 84. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Clemência Mendes Pereira, 81. Natural de Pedra Azul (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Vale da Paz.

Dagmar de Oliveira Silva, 78. Natural de Apiaí (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 24. Cemitério dos Jesuítas, em Embu das Artes (SP).

Francisco Medeiros de Souza, 63. Natural de Barbalha (CE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Fátima Gleide Ropdrigues Martins, 60. Natural de Tabuleiro do Norte (CE). Residia no bairro Conceição, em Diadema., Dia 24. Vale da Paz.

Maria Lenice da Silva, 52. Natural de Panelas (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Sonia Maria Rosa da Cunha, 50. Natural de Carlópolis (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

Antonio Leôncio Ferreira, 47. Natural de João Lisboa (MA). Residia no bairro Taboão. Dia 24. Cemitério Municipal.

Diadema, quarta-feira, dia 25 de setembro

Francisca Olímpia de Souza, 97. Natural de Juazeiro (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 25. Cemitério Municipal.

Clotilde Maria da Conceição, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Taboão. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Jorge Julio da Silva, 65. Natural de Belém de Maria (PE). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Amaro José da Silva Júnior, 55. Natural de Bezerros (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 25. Vale da Paz.



Diadema, quinta-feira, dia 26 de setembro

Rosa Norico Nishikawa, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 26, em Diadema. Cemitério da Lapa, em São Paulo (SP).



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 23 de setembro

Ana Rosa das Virgens, 90. Natural de Jacaraci (BA). Residia no Jardim Miranda D’Avis, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Olga Okuyama Fukasawa, 79. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no Jardim IV Centenário, em Mauá. Dia 23. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Maria Aparecida Alves Fracasso, 74. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Edson Francisco de Souza, 73. Natural de Itapetinga (BA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Valter Calvo Inácio, 37. Natural de Mauá. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.

Joraci de Souza Domingues Cintra, 35. Natural de Jacupiranga (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 23. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 24 de setembro

Maria de Fátima Pelegrino, 64. Natural de Bragança Paulista (SP). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

Maria José Guedes Lourenço, 56. Natural de Itapetim (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 24. Cemitério Santa Lídia.

José Maurício Frezzato Correia, 53. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 25 de setembro

Francisco de Assis Faustino, 60. Natural de São José de Piranhas (PB). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, dia 26 de setembro

Antonio Araujo Feitosa, 71. Natural de Aiuaba (CE). Residia no Jardim Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Naim Assis de Freitas, 69. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Egea, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Rosimeire Ferreira da Silva, 54. Natural de Araçatuba (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.

Ideval Cardoso Guimarães, 51. Natural de Ubatã (BA). Residia na Vila Morelli, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Apparecida da Silva, 83. Natural de Atibaia (SP). Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires. Dia 25, em Santo André. Cemitério São José.