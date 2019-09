Ivete Sangalo é consolada após decisão emocionante no The Voice Brasil e eliminação de candidata do time Iza revolta a web

27/09/2019 | 10:11



A última noite de shows ao vivo do The Voice Brasil foi para lá de emocionante e definiu os semifinalistas do reality show musical na última quinta-feira, dia 26. Lúcia Muniz e Pollyana Caires do time Lulu, Ramon e Rafael e Willian Kessley do time Ivete, Tony Gordon e Mobi Colombo do time Teló e Ana Ruth e Edyelle Brandão do time Iza são o candidatos que vão disputar uma vaga na final, que acontece na próxima quinta-feira, dia 3.

E a reta final do programa global teve muita emoção, já que os quatro cantores de cada time se apresentaram tentando a tão sonhada vaguinha na semifinal. O time Lulu abriu a terceira noite de shows com apresentações de EL1, Lúcia Muniz, Paula Araujo e Pollyana Caires. EL1 cantou o hit Let's Stay Together. Em seguida, Lúcia Muniz se apresentou com a música Never Enough, trilha sonora do filme O Rei do Show, e foi seguida por Paula Araujo, que levou o clássico Planeta Água, de Guilherme Arantes, para a competição. Pollyana Caires encerrou as apresentações do time com uma versão de Corcovado, de Tom Jobim. Com 36,87% dos votos, Lúcia Muniz foi salva pelo público. Em seguida, Lulu Santos escolheu Pollyana Caires para seguir na competição. Com isso, El1 e Paula Araujo deram adeus ao The Voice Brasil.

Já Ivete Sangalo assistiu às apresentações de Ramon e Rafael, Rebeca Lindsay, Samara Alves e Willian Kessley. Ramon e Rafael começaram as apresentações com uma versão de Pais e Filhos, de Renato Russo. Rebeca Lindsay levou o sertanejo para o palco com uma performance de O Que Falta em Você Sou Eu, de Marília Mendonça. O som de Adele marcou presença na voz de Samara Alves. A participante se apresentou com Skyfall. E, por último, Willian Kessley fechou as apresentações com o pagode Desafio. Com 33,45% dos votos, Ramon e Rafael foram salvos pelo público. Em seguida, Ivete Sangalo escolheu Willian Kessley para seguir na competição. Rebeca Lindsay e Samara Alves deixaram o The Voice, mas não sem antes Ivete sofrer por conta de sua decisão e ter que ser consolada pelos técnicos.

Tudo aconteceu porque Ivete Sangalo ficou na posição complicada para escolher a quem salvar. Até o apresentador Tiago Leifert reconheceu:

- É facilmente a sua decisão mais difícil desde que você começou com a gente.

Seguindo os conselhos dos seus companheiros, Ivete respirou fundo e fez sua escolha com o coração por Willian Kessley.

Mas a técnica comentou sobre a difícil decisão de escolher apenas um no seu time:

- Não quero brincar disso mais não!

Seguindo o jogo, o time Teló entrou no palco com Bia Ferraz, Mobi Colombo, Tatila Krau e Tony Gordon. Bia abriu as apresentações e animou o público com Nem Tchum, de Maiara e Maraisa. Mobi, por sua vez, cantou True Colors, de Cindy Lauper, enquanto Tatila se apresentou com a música Dois Rios, de Nando Reis. Para fechar as apresentações do time, o queridinho do público Tony Gordon soltou a voz em uma performance de Unforgettable, de Irving Gordon. Com 37,46% dos votos, Tony Gordon foi salvo pelo público. Em seguida, Michel Teló escolheu Mobi Colombo para seguir na competição.

Por fim, o time Iza encerrou as apresentações com Alexa Marrie, Ana Ruth, Edyelle Brandão e Luana Berti. Primeira a subir no palco, Alexa cantou a música Finally.Em seguida, Ana trouxe o hit Uma Brasileira, de Os Paralamas Do Sucesso, para o palco da competição. Edyelle Brandão se apresentou com a música Travessia, de Milton Nascimento, e Luana fechou as apresentações com uma versão de Ela Vai Voltar (Todos os Defeitos de Uma Mulher Perfeita), de Charlie Brown Jr. Com 44,33% dos votos, Ana Ruth foi salva pelo público. Em seguida, Iza escolheu Edyelle Brandão para seguir na competição. E isso fez com que a web se revoltasse, já que Luana tinha uma grande base de fãs.

Um internauta escreveu após a eliminação:

Luana não vai mais cantar no The Voice mas pode cantar aqui em casa se quiser.

Já outro constatou:

Relaxa aí galero porque logo menos Luana Berti está gravando com Day, Vitão entre outros. A bicha já está lá no topo faz tempo fora do The Voice.

Por fim, uma ainda brincou:

Luana não liga, quem ganha o The Voice nunca fica famoso mesmo.

E você, para quem está torcendo?