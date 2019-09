27/09/2019 | 10:11



Eva, filha caçula de Luciano Huck e Angélica, completou sete anos de idade na quarta-feira, dia 26, e irá ganhar um festão dos pais famosos!

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os apresentadores estão organizando um evento na mansão da família, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que contará com a presença de muitas celebridades.

O tema escolhido será Neon Party e o local será decorado com muito brilho e cores vibrantes. A festa é ainda inspirada na cantora Jojo Siwa, que é norte-americana e ficou conhecida no reality show Dance Mom, de 2015, e virou febre hoje em sia entre as crianças e adolescentes.