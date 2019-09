É plausível que próximo movimento do BoE seja de corte de juros, diz Saunders

27/09/2019 | 05:27



Membro externo do comitê de política monetária do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Michael Saunders afirmou em discurso hoje que, mesmo que o Reino Unido evite um Brexit sem acordo, as incertezas que cercam a saída da União Europeia "provavelmente continuarão mantendo o crescimento da economia (britânica) abaixo do potencial por algum tempo". Segundo Saunders, isso deverá acontecer principalmente se o desempenho da economia global continuar decepcionando.

"Em um cenário assim - não um Brexit sem acordo, mas persistência de altas incertezas - provavelmente será apropriado manter uma postura de política monetária expansionista e talvez ampliar o relaxamento," disse o dirigente do BoE.

A política monetária poderá ir para qualquer direção mesmo que o Brexit sem acordo seja evitado, mas "é bem plausível que o próximo movimento (do BoE) seja para baixo, em vez de para cima", ponderou Saunders, referindo-se a um possível corte de juros.