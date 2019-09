Sem querer ser o time azarão, EC S.Bernardo inicia 3ª fase

Dérek Bittencourt



27/09/2019 | 07:00



Debutante na Copa Paulista, o EC São Bernardo vem mostrando jogo a jogo, fase a fase, que não está para brincadeira. Tanto é que hoje, às 15h, no Estádio 1º de Maio, recebe o XV de Piracicaba, pela terceira etapa da competição. E apesar de saber das qualidades do adversário, o técnico Renato Peixe exaltou as de sua própria equipe, que deixou para trás times de divisões superiores no cenário estadual.

“Mais um jogo difícil desta Copa Paulista, diante de grande equipe, que tem conjunto muito bom desde a Série A-2, mas nosso time já provou ao longo da competição que tem condição de jogar de igual para igual com todo mundo. Sabendo das nossas limitações, das nossas deficiências, mas também das virtudes”, disse.

Mas não chegue perto do treinador ou da comissão técnica ou dos jogadores com o discurso de que o time é azarão. O sentimento é totalmente o oposto dentro do ambiente alvinegro. “Não concordo em ser azarão. Não nos consideramos assim. Sabemos das condições, lógico, para muitos, por ser primeira vez que disputamos a Copa Paulista ficam se perguntando como conseguimos nos classificar e clubes tradicionais e de mais recursos não conseguiram. Mas a gente sabe como tem trabalhado no dia a dia, temos nossa qualidade e isso foi provado”, declarou o comandante, que mantém mistério sobre a escalação. “Decidirei na hora”, completou.