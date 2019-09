CPI do Natal Iluminado cogita acionar BC e Receita por dados

Daniel Tossato



27/09/2019 | 06:00



Presidente da CPI do Natal Iluminado na Câmara de São Caetano, o vereador Tite Campanella (Cidadania) afirmou que poderá solicitar documentação ao Banco Central e à Receita Federal para avanço das investigações sobre o convênio feito entre a Prefeitura e a Aciscs (Associação Comercial e Industrial de São Caetano) para realização do evento em 2016.

Em sua quinta reunião, os vereadores apresentaram espécie de linha do tempo do contrato e da apuração e fizeram leitura de documentação que já foi juntada à CPI. Além disso, a comissão debateu a possibilidade de requerer mais documentos.

“Estamos discutindo muito a questão do TCE (Tribunal de Contas do Estado) e também vamos requisitar mais informações junto à Prefeitura, à própria Aciscs, assim como ao Banco Central e até à Receita Federal, caso tenhamos dúvidas em questões (relacionadas aos dois órgãos federais)”, alegou Tite.

A CPI do Natal Iluminado tem intenção de investigar parceria entre a associação comercial, quando era comandada pelo advogado Walter Estevam Junior, e a Prefeitura de São Caetano, durante gestão do ex-prefeito Paulo Pinheiro (DEM) em 2016. O convênio previu aporte de R$ 1 milhão do Palácio da Cerâmica e R$ 200 mil por parte da Associação Comercial para elaboração de campanha natalina no comércio local. Comissão especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico já apontou existência de graves falhas na prestação de contas, inclusive afirmando que recurso foi usado para custear refeição com chope e cerveja – o TCE analisa o caso.

Até o momento, a comissão, que também conta com a participação de Olyntho Voltarelli (PSDB) e Jander Lira (PP), recebeu cerca de 5.000 páginas de documentação, que estão sendo analisadas pelos vereadores. “A partir de agora, a CPI chega em um ritmo adequado e com mais celeridade”, declarou Tite.