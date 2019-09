Praça Castelo Branco tem árvores cortadas contra demanda de civis

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de Diadema iniciou, na quarta-feira, o corte de árvores na Praça Castelo Branco. Entretando, grupos da sociedade civil – como de idosos – e o Comdema (Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Diadema) aguardavam reunião para apresentação do projeto, que deveria ser realizada na próxima quinta-feira.

A aprovação do remanejamento arbóreo foi no dia 17, quando reunião extraordinária do colegiado definiu alteração de 37 exemplares, entre cortes e remanejamento. O projeto foi validado por representantes do governo e da ACE (Associação Comercial e Empresarial).

No entanto, Francisco de Assis Cardoso, vice-presidente do Comdema e representante da sociedade civil, afirma que o início da retirada da vegetação é um “absoluto desrespeito com quem se preocupa com o patrimônio da cidade”. “O que está em execução não é o que nós aprovamos no ano passado e, além disso, vão nos apresentar o projeto de um fato consumado”, critica.

Cardoso garante que a entidade irá tentar reverter o acordo na Justiça. “Na última reunião, a Prefeitura usou instrumentos para aprovar o que ela queria, mas a decisão não expressa a vontade da população, portanto, não vamos desistir e tentaremos impedir as obras quanto não forem concluídas”, assegura.

A intervenção é alvo de discussão desde julho de 2018, quando a gestão municipal discutia a construção de um estacionamento no local. A ação foi contestada por grupos da sociedade civil, uma vez que o equipamento é tombado como patrimônio da cidade e a retirada de árvores muda as características originais do espaço.

Em nota, a Prefeitura de Diadema informou que todas as ações são “de conhecimento do Ministério Público”, permitindo o início da obra, conforme projeto aprovado. A cidade destacou que o inicio dos trabalhos não dependia da reunião da próxima semana, que terá caráter informativo.