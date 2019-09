Estudante que ameaçou ataque terá educação domiciliar

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 07:00



Aluno do ensino médio do Colégio Metodista, em São Bernardo, que ameaçou ataque à escola terá educação domiciliar até o fim do ano letivo, informou comunicado enviado aos pais na quarta-feira. O texto também assinalou que o jovem de 17 anos está sendo acompanhado por psicólogos. A instituição de ensino destacou que está tomando todas as providências legais, com respaldo do departamento jurídico.

Mãe de dois estudantes no local e que pediu sigilo relatou que a decisão tranquilizou os pais de alunos, porém, o sentimento de insegurança permanece. “A notícia era a que esperávamos, mesmo assim estamos com o pé atrás”, disse. Segundo ela, a rotina da família irá mudar visando garantir a segurança das crianças. “Elas vão chegar em cima da hora para a aula, para não ficar muito tempo no pátio, e também instruímos que não fiquem próximas às catracas ou à porta.”

As ameaças foram feitas pelo menino, via Twitter, e as mensagens chegaram ao conhecimento de pais na segunda-feira. O adolescente referenciava o ataque em escola de Suzano, ocorrido em maio e que deixou dez mortos.

Considerando que processos que envolvem menores tramitam em segredo de Justiça, não há informações sobre a audiência na Vara da Infância e Juventude.