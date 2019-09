Sto.André retoma obra na área da saúde que ficou 8 anos paralisada

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de Santo André autorizou, na tarde de ontem, a retomada das obras da USF (Unidade de Saúde da Família) Jardim Alzira Franco. A construção, que teve início em 2011 e foi paralisada no mesmo ano, será retomada na segunda-feira, com previsão de término de até cinco meses (março de 2020), com investimento avaliado em cerca de R$ 1 milhão, sendo pelo menos R$ 705 mil disponibilizados para finalização da obra e R$ 300 mil já investidos quando do início.

A futura USF possui aproximadamente 700 metros quadrados, nos quais serão ofertados serviços e atendimentos dentro dos padrões Qualisaúde – programa municipal iniciado em agosto de 2017 que prioriza reformas estruturais em unidades, informatização da rede e capacitação dos funcionários para serviços de saúde.

O secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves, disse que a unidade terá quatro equipes da saúde da família, com o objetivo de atender média de 16 mil moradores daquela área do município. Além disso, destacou que o espaço vai trabalhar o conceito de clínicas médicas, com pediatras e ginecologistas. “Faremos o atendimento dentro da estratégia de saúde da família, ou seja, pelo menos quatro médicos generalistas, enfermeiros e agentes comunitários, que vão trabalhar acompanhados também pelo clínico geral”, explicou.

O secretário ainda comentou sobre a importância da retomada das obras, com o objetivo de cumprir o plano do governo de implementar política de saúde básica, em local que carece desses serviços.

“É um absurdo que desde 2011 o local esteja parado, mesmo existindo recursos creditados em conta desde aquela época. Ou seja, pelo menos duas gestões anteriores não deram a devida prioridade e assistência para isso. Hoje, podemos dizer que temos condições adequadas para a retomada da construção desse espaço, o que, relativamente, será uma obra simples nas condições que a encontramos”, observou o secretário.

OBRA DESACREDITADA

Para o prefeito Paulo Serra (PSDB), “esta era mais uma obra desacreditada que tínhamos no município”, até pelo longo tempo de paralisação da obra. “O programa municipal Qualisaúde, no começo da nossa gestão, não foi muito bem compreendido. A própria população tinha suas dúvidas, pois o cenário de Santo André na saúde era ruim. No início, fechamos sete unidades de saúde para reformas, mas depois devolvemos essa mesma quantidade para a população, mas com melhores condições e serviços, e logo entregaremos mais sete novas. Atualmente, são 14 unidades entregues para a população, como o Reabilita (equipamento para atendimento de pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual da região). E em março de 2020 vamos inaugurar a Clínica da Família Jardim Alzira Franco”, garantiu o chefe do Executivo.

