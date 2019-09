Shakira e Jennifer Lopez se apresentarão durante intervalo do Super Bowl 2020

26/09/2019 | 19:11



Após muito suspense e especulação, foi confirmado que Jennifer Lopez e Shakira se apresentarão juntas pela primeira vez durante o show de intervalo do Super Bowl 2020, que acontecerá no dia 2 de fevereiro - dia do aniversário da colombiana, inclusive!

O anúncio foi feito pelas próprias cantoras, que fizeram suspense ao postarem fotos uma da outra e, por fim, divulgaram o clique oficial da parceria. J.Lo escreveu na legenda, em seu Instagram:

Vamos botar fogo no mundo!

Já Shakira escreveu no post do Twitter:

Não dá para ficar maior do que isso! Estou muito empolgada por entrar no palco do Super Bowl!

O Super Bowl é a final do campeonato de futebol americano, e um dos maiores eventos do mundo. Na edição de 2019, quem foi chamado para tocar no evento foi a banda Maroon 5, acompanhados de Big Boi e Travis Scott.