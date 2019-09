Autonomistas de Diadema e outras histórias

- Dia Internacional do Turismo. A data começou a ser celebrada no ano de 1980, após decisão da Organização Mundial de Turismo

- Dia do Encanador

Santos do dia

- Fidêncio

FREGUESIA DO Ó

Neste sábado, a Bandeira Cultural organizada pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo percorrerá a Freguesia do Ó. Na coordenação, o professor Jorge Cintra, presidente do IHGSP. Concentração: às 9h30, no Largo da Matriz Velha da última das freguesias.

No roteiro: casario da ladeira velha, cemitério, fábrica de vidro, ponte sobre o Tietê, Escola Padre Manuel da Nóbrega, Paróquia Nossa Senhora do Ó, primeiro pouso, ponto de partida para a Guerra do Paraguai.