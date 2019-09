Drake ignora fãs no aeroporto do Rio de Janeiro e internet detona: Por isso a Rihanna terminou com você

26/09/2019 | 18:10



Drake já está em solo brasileiro! O rapper desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última quarta-feira, dia 25, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para fazer parte de um dos principais shows do Rock In Rio, festival que começa na próxima sexta-feira, dia 26. Mas uma ação do cantor já decepcionou os fãs: ele não esboçou nenhum reação às pessoas que estavam esperando por ele na saída.

Como de costume, cerca de 20 admiradores recepcionaram o norte-americano aos gritos do seu nome, mas ele apenas seguiu reto e entrou em seu carro. Nas redes sociais, algumas pessoas que estavam presentes contaram mais da situação:

- Por isso a Rihanna terminou com você!, comentou uma fã em vídeo.

E complementa:

Drake não atendeu porque não quis, tinham 20 pessoas no máximo! E sem bagunça ou escândalo!! O local era tecnicamente coberto e tinham apenas dois ou três paparazzi, ele não atendeu porque não quis mesmo, mas também, ele não é obrigado!, declarou.

Chatão, ainda bem que troquei o dia do show, escreveu outro em resposta.