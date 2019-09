Estreias da semana nos cinemas

26/09/2019 | 18:01



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Coringa (Joker, EUA/2019, 121 min.) - Drama. Dir. Todd Phillips. Com Joaquin Phoenix. Arthur Fleck trabalha como palhaço para uma agência de talentos. Após ser demitido, reage mal à gozação de três homens em pleno metrô e os mata, o que provoca um movimento popular contra a elite de Gotham City. 18 anos.

Domingo (Brasil-França/2018, 95 min.) - Documentário. Dir. Fellipe Barbosa, Clara Linhart. Os pontos de vista de uma família burguesa sobre o dia em que o Brasil vivia a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 16 anos.

Encontros (Deux Moi, França/2019, 110 min.) - Comédia. Dir. Cédric Klapisch. Com François Civil. Rémy e Melánie são vizinhos, mas não se conhecem. Na faixa de seus 30 anos, ambos tentam vencer a solidão da cidade grande no mundo moderno. 12 anos.

ESTREIAS

Abominável (Abominable, EUA/2019, 97 min.) - Animação. Dir. Tim Johnson, Todd Wilderman. Durante uma viagem ao Himalaia, um grupo encontra Everest, um Yeti. Agora, os viajantes precisam ajudá-lo a retornar para casa. Livre.

Ad Astra - Rumo às Estrelas (Ad Astra, EUA/2019, 124 min.) - Ficção. Dir. James Gray. Com Brad Pitt. Roy McBride é um engenheiro espacial que decide viajar para o espaço, cruzar a galáxia e tentar descobrir o que aconteceu com seu pai, astronauta que se perdeu há 20 anos, no caminho para Netuno. 14 anos.

Ambiente Familiar (Brasil/2019, 93 min.) - Drama. Dir. Torquato Joel. Com Marcelia Cartaxo. Alex, Fagner e Diógenes, três amigos, vivem juntos e tentam se unir para superar dificuldades vividas na infância. 10 anos.

Caminhos Magnétykos (Brasil-Portugal/2019, 89 min.) - Drama. Dir. Edgar Pêra. Com Dominique Pinon. Raymond vive em Portugal com sua mulher e sua filha, Catarina, jovem prestes a se casar com um homem rico. Mas ele logo se arrepende de ter concordado com o casamento. 14 anos.

Carta para Além dos Muros (Brasil/2019, 93 min.) - Documentário. Dir. André Canto. Com Drauzio Varella. Reconstrução da trajetória do HIV e da Aids, com foco no Brasil, por entrevistas com médicos, ativistas e pacientes. 12 anos.

Filhas do Sol (Les Filles du Soleil, França/2019, 115 min.) - Drama. Dir. Eva Husson. Com Golshifteh Farahani. Bahar, comandante de um batalhão composto apenas por mulheres, conhece Mathilde, jornalista francesa. O encontro entre as duas mulheres promete mudar a vida de ambas. 14 anos.

Foro Íntimo (Brasil/2019, 74 min.) - Drama. Dir. Ricardo Mehedff. Com Jefferson da Fonseca Coutinho. Para se proteger, um importante juiz criminal passa a viver preso, sob um forte esquema de segurança. 12 anos.

Hebe - A Estrela do Brasil (Brasil/2018, 122 min.) - Biografia. Dir. Mauricio Farias. Com Andréa Beltrão. Cinebiografia de Hebe Camargo, apresentadora televisiva que, aos 60 anos, decidiu controlar cada vez mais a própria carreira e mostrou ser capaz de superar diversas crises. 14 anos.

O Menino que Fazia Rir (Der Junge Muss an die Frische Luft, Alemanha/2018, 100 min.) - Comédia. Dir. Caroline Link. Com Julius Weckauf. Hans-Peter é um menino com talento para fazer os outros rirem. Quando sua mãe fica deprimida após uma operação, Hans-Peter sobrevive ao tumulto emocional e usa seus talentos para curar suas feridas. 12 anos.

Meu Amor por Grace (Running for Grace, EUA/2018, 110 min.) - Romance. Dir. David L. Cunningham. Com Jim Caviezel. Em 1920, o órfão Jo é adotado por Doc, novo médico de um vilarejo. Quando conhece Grace, filha de um rico dono de plantação, ele vira alvo de preconceitos raciais e sociais. 12 anos.

Predadores Assassinos (Crawl, EUA/2019, 87 min.) - Terror. Dir. Alexandre Aja. Com Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark. Quando a Flórida é vítima de um furacão, a jovem Haley tenta resgatar o pai. Juntos, eles precisam enfrentar inimigos inesperados: gigantescos crocodilos. 16 anos.

Roger Waters: Us Plus Them (EUA/2019, 135 min.) - Musical. Dir. Sean Evans. Filmado em Amsterdam, na Europa, o filme retrata a rotina de turnês de Roger Waters entre 2017 e 2018. 10 anos.

Sócrates (Brasil/2018, 71 min.) - Drama. Dir. Alex Moratto. Com Christian Malheiros. Após a morte de sua mãe, Sócrates precisa fazer tudo o que for possível para sobreviver na miséria, somado ao preconceito por ser gay. 16 anos.