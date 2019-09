Do Dgabc.com.br



26/09/2019 | 17:57



A sexta-feira (27) deverá ter mudanças no tempo em comparação com os últimos dias. O dia ainda de céu predominantemente nublado, mas o Sol aparecerá entre nuvens em alguns momentos. Por conta disso, as temperaturas durante a tarde devem começar a subir, com mínima prevista de 14ºC e máxima de 21°C. Há previsão de chuva somente até a madrugada, mas a partir do período da manhã as chances de chuva são pequenas. De sábado em diante a tenência é de redução gradativa da nebulosidade e aumento das temperaturas máximas.