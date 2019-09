Eu Faço Cultura leva autistas ao cinema em São Caetano

Do Dgabc.com.br



26/09/2019 | 17:50



Estima-se que existam 2 milhões de crianças com TEA (Transtorno do Espectro Autista) no Brasil. O que torna a situação da criança autista ainda mais difícil é o preconceito – ir ao cinema, ao shopping ou até mesmo ao parque são tarefas muitas vezes difíceis para os pais.

Pensando no assunto, o programa Eu Faço Cultura oferecerá no próximo sábado (29) uma programação especial para crianças com distúrbios sensoriais no Cinemark ParkShoppping São Caetano. Ao todo, 130 ingressos estarão disponíveis para resgate no site www.eufacocultura.com.br. A sessão será às 11h e a sala ficará com as luzes acessas, o som mais baixo que o de costume e as crianças poderão andar, dançar, gritar e cantar à vontade. Além disso, profissionais especialistas permanecerão na sala durante a sessão para dar suporte e ajudar na adaptação ao ambiente, assim como auxiliar crianças e pais que precisarem de apoio.

O filme escolhido é Abominável, que estreou recentemente em todos os cinemas do país. Yi é uma adolescente que, certo dia, descobre que um yeti está no telhado do prédio em que ela mora, em Xangai. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística de Everest e, ao criarem laços com o animal, decidem levá-lo até sua família, que está no topo do planeta. Porém, os três amigos terão que conseguir despistar o ganancioso Burnish e a zoóloga Dra. Zara, que querem pegar o yeti a qualquer custo.

Sobre o programa – Em formato de plataforma digital, o Eu Faço Cultura é uma iniciativa da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal/Fenae (www.fenae.org.br) e das APCEFs (Associação do Pessoal da Caixa), que têm a participação de empregados da ativa e aposentados da Caixa, contando com patrocínio da Caixa Seguradora e da Wiz.

O Programa busca incentivar o mercado cultural no País, além de valorizar os artistas locais, proporcionando atividades culturais ligadas a diversas formas de arte, para as pessoas sem acesso.

Lançado em 2006, há três anos o programa transformou-se em plataforma, mantendo seu objetivo de democratizar o acesso à cultura. Está presente nos 26 Estados e no Distrito Federal.