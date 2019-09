Ator mirim de Avenida Brasil faz sucesso hoje em dia como Mc Jottapê

26/09/2019 | 16:11



Como mostramos, Avenida Brasil será a próxima novela a ser exibida no Vale a Pena Ver de Novo, no lugar de Por Amor. Agora, o que poucos sabem é que um funkeiro famoso já participou dessa novela - e está muito animado com a volta dela nas telinhas!

João Pedro Carvalho, mais conhecido por Mc Jottapê, ficou ainda mais famoso este ano interpretando o protagonista da série da Netflix, Sintonia. Agora com a reprise de Avenida Brasil, seus mais de quatro milhões de fãs acumulados no Instagram vão poder rever seu trabalho como Jerônimo, uma das crianças exibidas no Lixão da ficção.

Em entrevista ao jornal Extra, o ator ainda relembrou seus outros trabalhos na televisão, que fizeram com que ele chegasse onde chegou com apenas 19 anos de idade:

- Sou de periferia e sempre escutei muito funk e sempre gostei. Depois que eu fiz Chiquititas, adquiri muitos fãs e passei a escrever músicas para cantar nos encontros com as fãs. Vi que começou a dar certo e resolvi começar a trabalhar com funk.

Segundo o jornal, Jottapê faz cerca de 15 shows por semana e, em média, de 45 a 60 apresentações por mês!