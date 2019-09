Maria Zilda vai ao Mais Você de Patrícia Poeta e diz estar frustrada por não ver Ana Maria Braga

26/09/2019 | 16:11



A atriz Maria Zilda Bethlem, no ar em Por Amor como Flávia, cometeu uma pequena gafe na manhã desta quinta-feira, dia 26. Maria Zilda foi ao programa Mais Você, temporariamente apresentado por Patrícia Poeta e Fabricio Battaglini durante as férias de Ana Maria Braga, e começou a sua entrevista dizendo estar frustrada por não poder ver Ana Maria.

- Antes de mais nada, eu posso tomar a palavra? Eu quero dizer que tenho muito prazer em conhecer os dois. Mas eu amo a Ana Maria Braga. Eu fiquei um pouquinho frustrada de não ver a carinha dela. Então fica aqui o meu beijo especial para ela.

Poeta e Battaglini levaram na esportiva e a jornalista avisou que Ana Maria retorna já na próxima segunda-feira, dia 30. Nas redes sociais, o momento repercutiu e os internautas criticaram a atitude de Maria Zilda. Veja alguns comentários feitos no Twitter:

Que vergonha alheia dessa participação da Maria Zilda Bethlem no Mais Você hoje... primeiro ela diz que está decepcionada de não ver a Ana Maria Braga no programa, depois reclama da foto que colocaram dela com a Tônia Carrero... foi constrangedor.

Ai que deselegante a atriz Maria Zilda dizer que ficou frustrada de não ser a Ana no café da manhã com ela, gente!

Sou capaz de imaginar o diretor do Mais Você berrando encerra! para essa entrevista com a Maria Zilda. Ela não respondeu nada interessante, reclamou da ausência da Ana Maria, criticou foto da Tônia Carrero escolhida pela produção. Maior torta de climão. A Poeta desconfortável.

Maria Zilda provavelmente não será mais convidada pra ir no Mais Você. Dois foras em menos de 20 min.

