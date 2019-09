Fundação das Artes apresenta projeto ‘Sextas Musicais’

Vinícius Castelli



27/09/2019 | 07:57



Projeto da Fundação das Artes de São Caetano que tem como sugestão abrir espaço durante o ano letivo para que convidados e alunos (sob supervisão dos professores) mostrem seus trabalhos. Trata-se do Sextas Musicais, que convida o público hoje, a partir das 18h, para edição especial.

O espaço recebe no Teatro Timochenco Wehbi, na Fundação (Rua Visconde de Inhaúma, 730), o espetáculo Vozes Mulheres, comandado pelas convidadas Adélia Issa (soprano) e Rosana Civile (piano).

Durante o recital, elas ilustrarão o repertório com temas de importantes compositoras da música brasileira de concerto do século XX. Entre as escolhidas está a pianista mineira Dinorá de Carvalho (1895-1980). Elogiada por Villa-Lobos, Dinorá foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Música e se destacou, também, por ter fundado uma orquestra só de mulheres, a Orquestra Feminina de São Paulo.

Os nomes selecionados para a construção do repertório são de mulheres que enfrentaram preconceitos políticos e de gênero. Não ficam de fora da programação Helza Camêu (1903-1995), Eunice Katunda (1915-1990), Esther Scliar (1926-1978) e Kilza Setti.

“Sextas Musicais é um projeto de grande importância para a Fundação das Artes, pois promove a difusão do trabalho desenvolvido internamente, além de fomentar um intercâmbio entre músicos convidados e nossos alunos e professores”, explica Ana Paula Demambro, diretora-geral da Fundação das Artes.