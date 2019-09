Correios promove concurso para escolher selo deste Natal

Vinícius Castelli



27/09/2019 | 07:56



Quem quiser deixar sua marca para sempre na história dos Correios tem oportunidade. Para isso é necessário participar do concurso Selo de Natal 2019. A iniciativa tem como ideia selecionar a arte da emissão especial deste ano.

Só valem trabalhos autorais e é necessário que se use elementos da temática natalina. O autor do selo vencedor receberá um prêmio no valor de R$ 3.000. O resultado será divulgado no dia 10 de outubro.

Mas os interessados devem se apressar, pois é possível realizar as inscrições até segunda-feira, ao meio-dia, pelo e-mail selodenatal2019@gmail.com. Todos os detalhes a respeito das artes podem ser conferidos no regulamento por meio do site log.correios.com.br.