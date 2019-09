Obituário - 26 de setembro

Ademir Medici



26/09/2019 | 15:33



Felipe Cheidde

(Fernão, SP, 29-9-1936 – Santo André, 23-9-2019)

Bom de bola, Felipe Cheidde veio do interior para São Bernardo e aqui permaneceu, ora jogando futebol no Fluminense do Rio de Janeiro, ora acompanhando o seu “Esporte” pelo Interior afora – “Esporte Clube São Bernardo”, amigos, não “Cachorrão”! – ora fazendo-se ouvir e votando com a sua consciência na chamada Câmara Alta em Brasília.

Felipe Cheidde foi um contestador. Venceu e perdeu batalhas, mas não levava desaforo para casa. Aquele soco em pleno gabinete de um prefeito permanece no imaginário dos antigos da Arena 1 e Arena 2.

No fundo, um sentimental. Curtia memória, mas ficava triste ao relembrar os bons tempos de “Esporte x Palestra”. Os do Esporte formando uma elite abaixo da linha da Matriz – elite que tinha marceneiros e tecelões entre os que estudavam no João Ramalho; os do Palestra formados pelos italianos e pretos que povoaram Ferrazópolis – e onde Felipe formou no infanto-juvenil de Nandinho, o craque Nandinho, de quem deixa um depoimento comovente no livro do cinqüentenário do Palestra.

A tristeza por conta das fotografias de de velhos companheiros de time que partiram antes desta eterna Vila de São Bernardo.

O craque do Esporte visitava o amigo Cyro no ‘Esportes Cassettari’. E ali também rolavam doces e pungentes recordações.

Deputado federal, Felipe Cheidde veio várias vezes à Redação para entrevistas e mesas-redondas. Elegância marcava o seu cotidiano. Voz aveludada, humor fino, e a imagem de um brigador – o que de fato era. As novas gerações deveriam conhecer mais o moço que veio de Fernão...

Filho de Moyses Cheidde e Lydia Burisk, casado com Regina Krimild Cheidde, pai de Alan, Felipe e Tânia. Morava no Parque Anchieta. Parte aos 82 anos e foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 24 de setembro

Antonio Duarte, 92. Natural de Itatinga (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 24. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Celina de Paiva, 90. Natural de Jaicós (PI). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 24. Memorial Jardim Santo André.

Manoel Joaquim dos Santos, 90. Natural de Anadia (AL). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gerhardt Hammel, 84. Natural de Florianópolis (SC). Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 24. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vilma Tereza Zoboli, 79. Natural de Santo André. Residia no Jardim Estância Brasil, em Atibaia (SP). Dia 24, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Edna Nunes Silva, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Pensionista. Dia 24. Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí (SP).

Narciso Martinez de Souza, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Alves dos Santos, 46. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Engenheiro. Dia 24. Crematório Vila Alpina.

Elenilce Oliveira Santos da Silvas, 42. Natural de Itanhem (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 24. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 25 de setembro

Darci Lazarini da Silva, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Pilar, em Santo André. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Serain Gatuzzo, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Ciola, 50. Natural de Umuarama (PR). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Funcionário público. Dia 25. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

SÃO BERNARDO

Célia Maria Dalmolin, 90. Natural de Cachoeira do Sul (RS). Residia no bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio Salvador, 84. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

Sueli Gobet Toller, 73. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Silvana Aparecida Franz Pereira Giusti, 63. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 24. Cemitério de Vila Euclides.

Antenor de Andrade, 59. Natural de Cambará (PR). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 24, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Ana Carla dos Santos, 36. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Adélia Pereira da Cunha, 94. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marli Oliveira Berti, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marisa Trevisan Sanita, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 24. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

DIADEMA

Agenor Soares de Castro, 84. Natural de Cordeiros (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

M A U Á

Deusdete de Jesus Madeira, 84. Natural de Eslebão Veloso (PI). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Soledad Martinez Gonzalez, 94. Natural da Espanha. Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Aristides da Silva, 84. Natural de Tanabi (SP). Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.

Philomena Tolezano Santos, 82. Natural de Santo André. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Luzia Jardim Figueiredo, 66. Natural de Tremedal (BA). Residia no Distrito de Ouro Fino, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Valdeci Rosa Medeiros, 55. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 22. Cemitério São José.

Joyce Danielli Silva Thel de Almeida, 31. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Planalto Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 23. Cemitério São José.